BİST1.082-0.18EURO8.760.56USD7.380.44ALTIN462.920.61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ASELSAN "Defense News Top 100"de 48. sıraya yükseldi
    ABONE OL
    17.08.2020 - 12:53 | | AA

    ASELSAN "Defense News Top 100"de 48. sıraya yükseldi

    ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin "Defense News Top 100"de bu yıl 4 basamak yükselerek 48. sıraya geldiğini belirterek, "İlerleyen yıllarda bu listede daha da yukarılarda yer alacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

    ASELSAN "Defense News Top 100"de 48. sıraya yükseldi

    Görgün, yaptığı yazılı açıklamada, ASELSAN'ın, Amerika Birleşik Devletleri merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından yayınlanan "Defense News Top 100"de her yıl daha yukarıda yer aldığına dikkati çekti.

    Başarı grafiğini giderek yükselten şirketin, geçtiğimiz yıl söz konusu listede 52. sırada yer aldığını anımsatan Görgün, ASELSAN'ın, 2,2 milyar dolara yaklaşan savunma cirosuyla bu yıl listede 4 basamak yükselerek 48. sırada yer aldığını aktardı.

    Görgün, listede üst sıralarda yer almaktan mutlu olduklarını ancak hedeflerinin çok daha yukarısı olduğuna işaret ederek, "ASELSAN ürünleri, dünyanın 65 ülkesinde hizmet vermeye devam ediyor. Güvenlik güçlerimizin, dost ve müttefik ülke silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir şekilde karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bunun karşılığında ilerleyen yıllarda bu listede daha da yukarılarda yer alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayınlanmakta olan ''Defense News Top 100'' dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul ediliyor. ASELSAN listesine ilk kez 2008 yılında 97. sıradan girmişti.

    Son Dakika! Ege bebeği hastaneye 'Yunuslar' yetiştirdiKısa bir süre önce sünnet olan Ege bebekte kanama oldu. Anne Ümmühan Sır, eşiyle birlikte Ege bebeği hastaneye götürmek için yola çıktı. Ancak Şişli’ye geldiklerinde trafikte sıkışıp kaldılar. Trafikte çaresiz kalan annenin yardımına ise motorize 'Yunus' polis ekipleri yetişti. Yunus ekipleri anne ve bebeği hastaneye yetiştirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada bir çocuk cinayeti var

    Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada bir çocuk cinayeti var

    İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

    İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

    Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

    Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

    Ünlü sporcu hakkında flaş iddia! 'Evlenme vaadiyle kandırıp dolandırdı'

    Ünlü sporcu hakkında flaş iddia! 'Evlenme vaadiyle kandırıp dolandırdı'

    Sıradaki Haber