Milyonlarca vatandaş meraklanıyor: Asgari ücret 2021 kaç para olacak, AGİ ne kadar artacak?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. İlk toplantısını 4 Aralık'ta, ikinci toplantısı ise 15 Aralık'ta yapılan asgari ücret görüşmeleri devam edecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapan Komisyon, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk iki toplantısını çevrim içi düzenledi.

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. AGİ ise Bekar 220,68 TL Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL veriliyor..

3. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?



3. Asgari ücret Toplantısı 22 Aralık'ta yapılacak.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI BİTTİ!

Basına kapalı olarak yaklaşık iki saat süren toplantıda, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işveren kesiminin görüşlerini dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığının küresel rekabetteki duruma, Ticaret Bakanlığının da dış ticaretteki gelişmelere dair veri ve raporları paylaştığı toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri de sunum yaptı.

Asgari ücrette flaş 'limit' detayı! Acele edin...



5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasına göre, avukatlık stajı, ücretsiz izin süreleri, kadın sigortalıların doğum sonrası çalışılmayan günleri, erkek sigortalıların ise askerlik süreleri borçlanılabilir. İşte son dakika haberinin detayları...



Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması yapılırken ödenecek primler asgari ücrete göre belirleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milliyet Yazarı Cem Kılıç şu ifadeleri kullandı:



Bunun yanında kadınların çalışmadan yurtdışında geçirdikleri süreler, erkeklerin ise yurtdışındaki çalışma süreleri borçlanılabilir. Borçlanma talep eden vatandaşlar borçlanacakları süreleri kendileri tespit edip, bu süreler için seçtikleri prim düzeyinden ödeme yaparak bu günleri emekliliklerine saydırabilirler.

Borçlanmaların alt limiti yükselecek



2021 yılında asgari ücrette ortaya çıkacak artışa bağlı olarak sigorta prim borçlanmalarının günlük alt limiti de yükselecek. Asgari ücretteki artış oranında meydana gelen artışla, günlük borçlanma tutarları zamlanacak. Askerlik, doğum, yurtdışı gibi borçlanmaları yapmak isteyenler bir an önce borçlanma işlemi için SGK Merkezlerine müracaat etmeliler. Ay sonuna kadar bu işlemi yapanlar kazançlı çıkarlar.



Örneğin; şu an için günlük 31.43 TL ile borçlanma yapma imkanı varken, 1 Ocak 2021 sonrasında bu rakam yükselecek ve borçlanma daha pahalı hale gelecek. 2021 yılında asgari ücret yüzde 15 oranında artarsa bir günlük borçlanma tutarı da 36.14 TL’ye yükselecek.



Yani 2020 yılı içinde 180 günlük askerlik süresi için borçlanma başvurusu yapan bir kişi toplam 5.658 TL ödeyecekken, 2021’de 180 gün için askerlik borçlanması başvurusu yapacak kişi asgari ücret yüzde 15 artarsa 6.505 TL borçlanma bedeli ödeyecek.

Asgari ücretteki artış oranı eğer daha da yüksek tespit edilirse bu fark daha da açılacak. Asgari ücretteki artış yüksek prim düzeyinden borçlanma yapmak isteyenleri de etkiler, asgari ücret artış oranı kadar limitler yükselir. Borçlanma kadın çalışanlar için prim günü artışı sağlarken erkekler için askerlik borçlanması hem yaştan düşüş sağlayabilir hem de prim artışı sağlar.

O ÜCRETLER DE ARTACAK



Pandemi dönemiyle birlikte gündemimize daha çok giren kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik maaşı ile ücretsiz izindekilere ödenen nakdi ücret desteği miktarları zamlanacak. Yeni rakamlar ocak ayı ile birlikte geçerli olacak. Bu ödenekler brüt asgari ücrete göre belirlendiği için ocak ayında belirlenecek yeni asgari ücretle birlikte ödenekler de artmış olacak.



ASGARİ ÜCRET 2021 TAHMİNLERİ



1. TAHMİN



Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.



2. TAHMİN



Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.

3. TAHMİN

Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.

4. TAHMİN

4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.

5. TAHMİN

5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.

ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ İLK TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

Tespit edilecek yeni asgari ücretin, çalışma hayatının tüm taraflarına ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Selçuk, şunları söyledi:

"Asgari ücret, hangi kanuna tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarını kapsamakta, toplumun tüm kesimleri için eşit olarak belirlenmekte. Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor. Komisyonun nihai hedefi, tüm sosyal tarafların görüşleri, talepleri ve koşulları göz önünde bulundurarak bu düzeyi belirlemek. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz."

"İstişare içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Selçuk, toplumun tüm kesimlerinin dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadelede olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bu salgın, çalışma hayatını, istihdamı, işçilerimizi ve işverenlerimizi de etkiledi. Bu amaçla, Bakanlık olarak, Sosyal Koruma Kalkanı altında birçok programı hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza doğrudan aktardığımız kaynağın toplam tutarı 42 milyar lirayı aştı. Bu süreci işçi ve işveren konfederasyonlarımızla sosyal diyalog içerisinde yürüttük. Çalışanlarımızı korumak için başlattığımız uygulamalarımızı olabilecek en hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirmek için büyük gayret gösterdik. Son gelişmeler ışığında 1 Aralık itibarıyla kısa çalışma ödeneğine başvuruları almaya başladık. Süreci daha da hızlandırmak için başvuruları e-Devlet üzerinden alıyoruz. Ayrıca Normalleşme Desteği'nin uygulanma süresini de uzattık. Doğru ve etkin politikaları hayata geçirmek için bundan sonraki süreçlerde de ilgili tüm taraflarla istişare içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"En uygun sosyal ve ekonomik koşulları oluşturacağız"

Bakan Selçuk, çalışma hayatının temel unsurlarından asgari ücretin tespiti konusunda tüm tarafların teklif ve görüşlerini komisyonda ifade edeceğini vurguladı.

Her daim emeğin kutsal olduğuna inanarak ailesi, ülkesi ve milleti için özveriyle çalışan her vatandaşın yanında olduklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sosyal ve ekonomik hakların iyileştirilmesi konusunda çalışanlarımıza her zaman sahip çıktık. 2002'den bu yana işçi ve işverenlerimizin haklarında iyileşme sağlayan birçok önemli düzenlemeyi hayata geçirdik. 2003'te İş Kanunu'muzu ILO sözleşmelerine ve AB normlarına uygun olarak yeniden düzenledik. 2009'da 1 Mayıs'ı işçilerimize 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak ilan eden yine biz olduk. Askeri darbe sonucu oluşmuş sendikal mevzuatımızı, uluslararası standartlara uygun olarak, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 2012'de yeniden düzenledik."

İşçi sendikasına üyelikte e-Devlet sistemine geçerek sivil örgütlenme ve sendikalaşmayı kolaylaştırıcı önemli bir adım daha attıklarını belirten Selçuk, "Bugün sendikalara üye olan yaklaşık 2 milyon işçi kardeşimiz var. Sendikalaşma oranlarındaki artışları, demokrasimiz ve sendikalarımızın gücü bakımından önemsiyoruz. 2013'te yüzde 9 olan işçilerin sendikalaşma oranı bugün yüzde 14'e yükseldi." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, çalışarak, üreterek, alın teri dökerek evlerine ekmek götüren işçilerin, ailelerin refahı için sosyal diyaloğu güçlendirerek en uygun sosyal ve ekonomik koşulları birlikte oluşturacaklarını dile getirdi.

"Asgari ücretin uzlaşıyla çıkmasını istiyoruz"

Bakan Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda 18 yıl boyunca tüm tarafların şartlarını gözetip her zaman çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediklerini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"2019 yılı enflasyonu yüzde 11,84 olmasına karşın, 2020 yılı için brüt asgari ücreti yüzde 15,03 artırarak 2 bin 943 liraya yükselttik. Net asgari ücret ise 2 bin 324 lira oldu. Böylece enflasyonun 3 puan üzerinde bir iyileştirme kaydetmiş olduk. 18 yıllık dönemde reel artış 1,5 kat oldu. Komisyon, çalışmalarını aralık ayı boyunca sürdürecek."

Asgari ücretin birçok kalemi etkilediği için ülkelerin ekonomisinde belirleyici role de sahip olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Bu süreçte hedefimiz işi, istihdamı, işçilerimizi ve işverenleri korumak. Asgari ücretin bu sene uzlaşıyla çıkmasını istiyoruz. Asgari ücretin, işçilerimizin ve işverenlerimizin beklentilerine uygun ve çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak bir seviyede belirleneceğine inanıyorum. 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek olan asgari ücretin, işçi ve işverenlerimize, ailelerine, bütün vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanlar için adil bir vergi düzenlemesi yapılmalı." dedi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantıda işçi heyetine başkanlık yapan Irgat, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyanın sancılı bir süreçte olduğunu söyledi.

Irgat, salgında başta sağlık çalışanları olmak üzere sağlığını ve hayatını kaybetme pahasına çalışan tüm emekçilere şükranlarını sunduğunu belirtti.

Salgının insanlara hayattaki önceliklerini sorgulama fırsatı verdiğini dile getiren Irgat, şöyle konuştu: "Adil olmayan uygulamalardan biri olan asgari ücreti düzeltmek için bugün önümüzde bir fırsatımız var. Hayatlarını tehlikeye atarak çalışanlara, emeklerinin karşılığını ödemenin zamanı. Her kriz döneminde yaşandığı gibi düşük gelirliler, işçiler, emekçiler mağdur oluyor. Krizin faturası her zaman olduğu gibi işçilere kesiliyor. İşten çıkarma yasağı geldi ama sendikasız iş yerlerinde ücretsiz izne çıkarılan insanlar, asgari ücretin yarısını bile alamamakta. İşçilerin onayı alınmadan, işveren iradesiyle çıkarıldığı ücretsiz izinde günlük 39 lira nakdi ücret desteği sağlandı. Ele geçen aylık 1,168 liralık bu destek yetersiz kaldı."