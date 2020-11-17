Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücretli çalışan sayısız işçinin gözü kulağı aralık ayında gelecek 2021 zam oranlarında. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başkanlığında sendikalar, sivil toplum örgütleri ve sendikalarla alınan karar neticesinde 2021 asgari ücret zam miktarı belirlenecek. Asgari Ücret Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte, ayrıntılar...

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca asgari ücretli çalışan, Asgari Ücret Komisyonu'nun belirleyeceği zam oranı ile 2021'de maaşlara yansıyacak zam oranı da netleşmiş olacak. 2019 yılı Aralık ayında alınan kararla asgari ücretler net 2 bin 324 lira 709 kuruş ve brüt 2 bin 943 lira olmuştu. Bunun yanında asgari ücrete yapılacak zam ile Asgari Geçim İndirimi (AGİ), işsizlik ödeneği ve çalışanların tazminatı da bu oranlara göre belirleniyor. Ancak 2021 yılı asgari ücret zammına ilişkin henüz net bir oran bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl görüşmeler sonucunda yüzde 15.03 zam yapılmıştı.

Bu yıl için zam miktarı yine aralık ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başkanlığında toplanacak sendikalar, işveren sivil toplum örgütleri ve sendikaların oluşturduğu Asgari Ücret Komisyonu tarafından duyurulacak.