Asgari ücret 2825 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2021’de geçerli olacak asgari ücreti, yüzde 21.56 artışla net 2825 lira 90 kuruş olarak belirledi. Karara şerh koyan Türk - İş, “Asgari ücret, mevcut sosyal ve ekonomik şartlarda bugün bile çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarını karşılamaktan uzaktır” açıklaması yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlıkta düzenlenen son asgari ücret toplantısında yaptığı konuşmada, 2002’de 184 lira olan net asgari ücretin, 2020’de 2324 lira 71 kuruşa ulaştığını belirterek, “2020 Ocak itibarıyla 18 yılda net asgari ücret, enflasyondan arındırılmış olarak

yaklaşık 1.5 kat arttı. 2019’da, gerçekleşen enflasyonun 5.8 puan üzerinde yüzde 26.06, 2020’de, gerçekleşen enflasyonun

3.2 puan üzerinde yüzde 15.03 bir artış sağladık” dedi. Selçuk, şunları kaydetti:

Zam yüzde 21.5

“1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3577 lira 50 kuruş, net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Geçen yıla göre net asgari ücret 500 TL artmış, yüzde 21.56 yükselmiş oldu. 2020 Kasım ayında enflasyon yüzde 14.03 gerçekleşmişti. Bu oranın yaklaşık 7 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk. Aylık 2825 lira 90 kuruş olarak açıkladığımız net asgari ücret, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. 3 çocuklu ve evli bir işçi için net asgari ücret ise 3013 TL 72 kuruş olacak.”

Bakan Selçuk, “İşçilerimizin, işverenlerimizin teklif ettiği rakamdan daha yüksek bir ücret artışını sağlamak adına da verdiğimiz asgari ücret desteğini bu sene tüm işletmelerimiz için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu da yaklaşık toplamda 6.5 milyar lira ilave desteği ifade etmektedir” dedi.

Bakan Selçuk, “2021 yılı için geçerli asgari ücretin alın teri dökerek emek veren tüm çalışanlarımıza, ailelerine, işverenlerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

‘Beklentimiz karşılanmadı’

Türk - İş, karara muhalefet şerhi koydu. Türk-İş, şerh kararında şunları kaydetti: “Türk-İş temsilcileri, oy çokluğuyla kabul edilen asgari ücreti, yetersiz ve çalışanların beklentisini karşılamadığı için kabul etmemiş, karşı oy kullanmıştır. İşveren-hükümet kesimi temsilcileri tarafından belirlenen asgari ücret, mevcut sosyal ve ekonomik şartlarda bugün bile çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarını karşılamaktan uzaktır.

İşverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğinin benzeri işçilere de verilmeli ve işçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak şekilde işçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanmalıdır. Pandemi koşullarında işsizlik sigortasından işçilere yapılan ödemelerin alt sınırı asgari ücret olmalıdır. Pandemide iş ve gelir kaybı olan işçilere asgari ücret düzeyinden az olmayan bir nakdi gelir desteği verilmelidir. Sosyal devlet ilkesi gereği aile yardımı, çalışmayan eş için uygulamaya konulmalıdır.”

Vergi yükünün kalkması talebi

Hak-İş açıklamasında da asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılması, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olması gerektiği belirtilerek, “Asgari ücretteki artış, önemli olmakla birlikte pandemi nedeniyle yaşadığımız olağanüstü koşullar dikkate alındığında beklentileri karşılamamıştır” denildi.

‘Zor koşullarda oldu’

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da, “Ne yazık ki salgın kaynaklı sıkıntılar henüz bitmedi. Salgında ikinci dalga sebebiyle hizmetler başta olmak üzere birçok sektörde işletmeler zor durumda ve faaliyetlerini küçültmek zorunda kaldı. Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi. Bakanımızın da ifade ettiği gibi enflasyonun 7 puan üzerinde bir refah payı ile nihai kararını vermiş oldu” diye konuştu.

Asgari geçim indirimi (AGİ) dahil ücretler

Bekar 2825 TL

Evli, eşi çalışmayan 2878 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 2919 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 2959 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 3013 TL

Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu 3013 TL

Evli, eşi çalışmayan, 5 çocuklu 3013 TL

Evli, eşi çalışan 2825 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 2865 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 2905 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 2959 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 2986 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 3013 TL

İşverene maliyet ne kadar? (TL)

Brüt Ücret 3577,50

SGK Primi İşçi Hissesi 500.85

İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi 35.78

Gelir Vergisi Matrahı 3040.87

Gelir Vergisi 456.13

Asgari geçim indirimi 268.31

Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV 187.82

Damga Vergisi 27.15

Toplam Kesinti 751.60

Net Ücret 2825.90

Yıllara göre asgari ücret

2017 1404 TL

2018 1603 TL

2019 2020 TL

2020 2324 TL

2021 2825 TL