Asgari ücrette maraton başladı

Selçuk, “2019 enflasyonu yüzde 11.84 olmasına karşın, 2020 için brüt asgari ücreti yüzde 15.03 artırarak 2 bin 943 liraya yükselttik. Enflasyonun 3 puan üzerinde bir iyileştirme kaydetmiş olduk” dedi. Selçuk, asgari ücretin bu sene uzlaşıyla çıkmasını istediklerini söyledi.



İnternet üzerinden



Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise, “Hayatlarını tehlikeye atarak çalışanlara, emeklerinin karşılığını ödemenin zamanı” dedi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da özellikle hizmet sektörünün salgından olumsuz etkilendiğine dikkat çekerek, enflasyonun üzerinde artış gösteren asgari ücretle kayıt dışılığın artıp yüzde 32.9 seviyesine ulaştığını öne sürdü. Komisyon, ikinci toplantısını TİSK ev sahipliğinde 15 Aralık’ta yine internet üzerinden yapacak. Üçüncü toplantı ise Türk-İş ev sahipliğinde 22 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Bu toplantının internetten yapılıp yapılmayacağı ile son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde belli olacak.



‘En düşük kamu maaşı kadar’



Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, asgari ücret görüşmeleri öncesi ortak yazılı açıklama yaptı ve şu talepler dile getirildi:



Asgari ücretin, asgari geçim indirimi hariç ve net olarak açıklanması.

Asgari ücretin yıl boyunca açıklanan net ücretin altına düşmemesi.

Ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olması.

Ücretliler için damga vergisinin kaldırılması.

Kamudaki en düşük aylık tutarının asgari ücrete esas alınması.

İşçi SGK prim payının 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanması.

Kısa çalışma ödeneği, nakdi gelir desteği ve işsizlik sigortasının alt sınırının asgari ücret olması.

Pandemide iş ve gelir kaybı olan işçilere en az asgari ücret kadar destek verilmesi.