Astellas İlaç Türkiye İK Direktörlüğüne atama

BASF, AstraZeneca, Pfizer ve Sandoz gibi çok uluslu şirketlerde kapsamlı İK ve endüstri tecrübesine sahip olan Uğrubol, Astellas’a katılmadan önce GSK İlaç ile GSK Tüketici Sağlığı Türkiye organizasyonlarının ve 3 bölge yönetim üssünün İK Etkinliği Liderliği görevini yürütmekteydi.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi & Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji bölümlerinden çift ana dal diplomasına sahip olan Berrak Dinçtürk Uğrubol'un, gönüllü çalışmalarda yer aldığı ve iş hayatına ara veren kadınları kariyerlerinde ilerlemeleri için desteklediği belirtildi.