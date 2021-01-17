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17.01.2021 - 07:00 | | EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°Â

AtÄ±k ve Geri DönüÅŸüm Meclisi kuruldu

TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) TÃ¼rkiye SektÃ¶r Meclisleri Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda 62â€™nci sektÃ¶r meclisi, atÄ±k ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sanayisi alanÄ±nda oluÅŸturuldu.

AtÄ±k ve Geri DönüÅŸüm Meclisi kuruldu

Yeni kurulan meclisin tanÄ±ÅŸma toplantÄ±sÄ±, TOBB YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri Selim Kandemir ve Zeki KÄ±vanÃ§â€™Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi. Kandemir, toplantÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, meclislerin kamu, Ã¶zel sektÃ¶r ve sektÃ¶rel sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ± yasal zeminde buluÅŸturan bir platform olduÄŸunu belirterek, meclisin oluÅŸturulma aÅŸamasÄ±nda ortaya koyduÄŸu vizyondan dolayÄ± TOBB BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸluâ€™na teÅŸekkÃ¼r etti.

TOBB YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Zeki KÄ±vanÃ§ da atÄ±k ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n, kÃ¼resel olarak geliÅŸtirilen ve ortaya konulan stratejilerle dÃ¼nyada Ã¶nemli bir noktaya geldiÄŸine dikkati Ã§ekerek, meclis olarak sektÃ¶r ve Ã¼lke adÄ±na Ã§ok faydalÄ± iÅŸlerin altÄ±na imza atÄ±lacaÄŸÄ±ndan emin olduÄŸunu bildirdi.

SeÃ§imli meclis toplantÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸubatta gerÃ§ekleÅŸtirilmesi planlanÄ±yor.

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