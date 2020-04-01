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    HaberlerEkonomi Haberleri ATM önünde ‘dayanışma kampanyası’ kuyruğu
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    01.04.2020 - 17:27 | | DHA

    ATM önünde ‘dayanışma kampanyası’ kuyruğu

    Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve belediye personeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına, banka ATM'sinden bağış yaparak destek oldu. ATM önünde soysal mesafeyi koruyan belediye çalışanları, uzun kuyruk oluşturdu.

    ATM önünde ‘dayanışma kampanyası’ kuyruğu

    Erzincan Belediyesi önündeki ATM önünde sosyal mesafeyi koruyarak sıraya giren Belediye Başkanı Bekir Aksun ve personel, “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına katkıda bulundu. Personele teşekkür eden Başkan Aksun, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyası ile birlikte, Erzincan Belediyesi olarak biz de Belediye bünyesi içerisinde bulunan ATM cihazından bu yardım kampanyasını desteklemiş bulunmaktayız. İmkanı olan hemşehrilerimin bu kampanyaya destek vermesini rica ediyorum” diye konuştu.

    BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN HALKA EVDE KAL ÇAĞRISINDA BULUNDU

    Belediye Başkanı Bekir Aksun, belediye anons sisteminden vatandaşlara seslendi ve koronavirüs salgınından korunmak için evde kal çağrısında bulundu. Başkan Aksun yaptığı anonsta, "Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Çok kıymetli 65 yaş üstü büyüklerim kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için lütfen evde kalalım. Sizler, bizler için çok kıymetlisiniz. Selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelerin bağış kampanyasıyla ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile video konferans toplantısında konuştu. Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir" dedi.
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