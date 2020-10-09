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    HaberlerEkonomi Haberleri ATM'den çektiği paralar arasında 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı
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    09.10.2020 - 13:57 | | DHA

    ATM'den çektiği paralar arasında 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı

    Antalya'nın Serik ilçesinde oto galerici Ahmet Özen'in bir banka ATM'sinden çektiği paralar arasında hatalı basım 6 adet 50 lira çıktı.

    Ahmet Özen, sabah saatlerinde banka ATM'sinden bir miktar para çekip eczaneye gittiğini söyledi.

    Eczaneden ihtiyaçlarını aldıktan sonra 50 lira verip ayrıldığını anlatan Özen, "Eczacı arkamdan seslenerek paranın sahte olduğunu söyledi. Ben o an tedirgin oldum. Diğer 5 adet 50 liraya bakınca onların da aynı olduğunu fark ettim. Sonradan basım hatası olduğu anlaşıldı. Son günlerde hatalı basım 50 lira ile ilgili haberleri duyuyorduk. Koleksiyonculardan talep olduğu takdirde biz de değerlendirmek isteriz" dedi.

      ATM'den çektiği paralar arasında 6 adet hatalı basım 50 TL çıktıAntalya'nın Serik ilçesinde oto galerici Ahmet Özen'in bir banka ATM'sinden çektiği paralar arasında hatalı basım 6 adet 50 lira çıktı.
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