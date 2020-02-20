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    HaberlerEkonomi Haberleri ATO'dan üyelerine 24 saat elektronik belge hizmeti
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    20.02.2020 - 12:01 | | AA

    ATO'dan üyelerine 24 saat elektronik belge hizmeti

    Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, üyelerini desteklemek ve zaman kazanımı sağlamak için belge hizmetlerini 7 gün 24 saat online yapma kararı aldıklarını bildirdi.

    ATO'dan üyelerine 24 saat elektronik belge hizmeti

    ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda, e-ticaret ve e-ihracat yapan üyelerine 24 saat elektronik belge hizmeti vermeye başladı. Ayrıca belge ücretlerinde yüzde 70'e varan indirim uygulanıyor.

    "7 GÜN 24 SAAT ONLİNE YAPMA KARARI ALDIK"

    Baran, konuya ilişkin, küreselleşme ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin iş yapış şekillerini de değiştirdiğini belirtti. Bu kapsamda, üyelerinin teknolojiyi verimli kullanması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Baran, "Oda olarak üyeleri desteklemek ve zaman kazanımı sağlamak için belge hizmetlerini 7 gün 24 saat online yapma kararı aldık." ifadesini kullandı.

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