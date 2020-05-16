AVM’de ilk haftada yüzde 30 trafik

Alışveriş merkezleri 11 Mayıs itibariyle kapılarını açarken ilk bir haftanın da karnesi belli oldu. AVM’lerde girişler yüzde 20-30 arasında gerçekleşirken, daha çok hazır giyim alışverişi yapıldığı görüldü. Sektörde asıl hareket 1 Haziran’da bekleniyor. Büyük markalardan geçen yılın cirosunu yakalayanlar olduğu belirtiliyor.



Kıyafet alınıyor



Viaport Genel Müdürü Uğur Saçmacıoğlu, pazartesi günü 75 mağaza ile açıldıklarını ve bir haftada bu sayının 88’e çıktığını söyledi. Saçmacıoğlu, ziyaretçi rakamlarıyla ilgili de “11 Mayıs’ta 10 bin kişi, 13 Mayıs’ta 12 bin kişi ağırladık. İlk beş günde 55 binden fazla kişiyi ağırladık” dedi.



Uğur Saçmacıoğlu, gelenlerin daha çok kıyafet alışverişi yaptığını anlatarak, “Bunun hem bayramın yaklaşmış olması, insanların alışveriş yapmayı özlemiş olmaları hem de birikmiş ihtiyaçlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Cirolar mağazadan mağazaya göre değişse de yüzde 100’üne yaklaşan var. Eski cironun yüzde 50 ve yüzde 20’sini de yapan var. Bazı büyük markalar neredeyse geçen yılın aynı döneminin cirolarını yakaladı. Bu dönemde açık hava AVM’leri daha avantajlı olacak” açıklamasını yaptı.



İhtiyaç odaklı

İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk de AVM’lerinde mağazalarının yüzde 40’ının açtığını belirterek, diğer mağazaların 20 Mayıs ve 1 Haziran’da açmasının beklendiğini aktardı. İlk haftada temel ihtiyaç maddeleri satan sektörlere diğerlerine oranla talebin daha yoğun olduğunu dile getiren Baştürk, “Market cirosu iki katına çıktı. Küçük ev aletleri, televizyon vs. satan mağaza cirolarında da yüzde 50’ye yakın artış görüldü. Giyim mağazalarında giriş sayısında yüzde 70 düşüş yaşandı, ancak ciro kaybı sadece yüzde 35 oldu” diye konuştu. Baştürk, sektörle ilgili de şu verileri paylaştı:



“Açılan AVM’lerde giriş oranı yüzde 23-30 arasında. Normal zamanda Türkiye’de bir günde AVM’lere giren kişi sayısı 6.5 milyon iken pazartesi 1 milyon 226 bin giriş oldu. Bu rakamın yüzde 40’ı İstanbul ve Ankara’da. Bu dönemde tahminimiz 10 müşteriden 8’inin alışveriş yapması. İhtiyaç odaklı alışveriş merkezi ziyareti gerçekleşiyor.”



Yüzde 40-60 ciro



Ankara’daki Ankamall’ın yatırımcısı Gimat GYO’nun Genel Müdürü Levent Kirman ise, “AVM’mizde yüzde 25 oranında perakendeci mağazasını açtı. Ziyaretçi sayısı normal zamanların yüzde 25’i oldu. Açılan mağazaların cirosu marka ve sektöre göre değişiklik gösterse de yüzde 40-60 civarında gerçekleşiyor. Bir aksilik olmazsa 1 Haziran’dan itibaren çok hızlı normalleşme yaşayabiliriz” ifadelerini kullandı.



Zorlu’da lükse talep



Zorlu Center Genel Müdürü Didem Aydın, 31 mağazayla açılış yaptıklarını, bu sayıya her gün bir markanın katıldığını dile getirerek, “Cirolar lüks markalarda gayet iyi. Diğer yerlerdeki mağazalar kapalı olduğu için tüm siparişler Zorlu’daki mağazalarından yapılıyor. Asıl tablo 1 Haziran’da belli olacak” diye konuştu



Carousel İcra Kurulu Üyesi Orhan Demir, 11 Mayıs’tan itibaren açtıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

“AVM’mizin açılışı itibariyle ilk haftayı tahmin ettiğimiz şekilde sakin bir seyirde geçirdik. Normal kapasitemizin yaklaşık yüzde 35’i civarında bir trafik yaşandı. Açılış sürecinde misafirlerimizin de hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göstermiş olduğu hassasiyet mutluluk verici seviyede.”

‘Sadece alışveriş için geliyorlar’



ECE Türkiye AVM Yönetimi Bölge Direktörü Semet Yolaç Canlıel, Marmarapark’ın ilk gün 38 mağaza ile açıldığını, 14 Mayıs’ta bu rakamın 66’ya yükseldiğini dile getirerek, şöyle devam etti: “Ziyaretçi sayıları geçen yıla göre yüzde 70 düştü. İlk gün 10 bin kişiyi ağırladık. Açılan mağazaların sayısı arttıkça, giriş sayıları da artacak. Geçen yılla kıyaslandığında elbette cirolar önemli ölçüde düşük görünüyor. Ancak kiracılarımızın çoğu, ciroların beklentilerinin üzerinde olduğunu bizimle paylaşıyorlar. Ziyaretçilerimiz, önceden belirledikleri ürünleri satın almak amacıyla sonuç odaklı geldiği için kişi başına düşen ortalama cirolarda önceki dönemlere göre artış var.”