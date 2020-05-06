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    06.05.2020 - 11:25 | | Milliyet.com.tr

    AVM'lerden 'çalışma saati' kararı!

    Alışveriş Yatırımcıları Derneği, AVM'de mağazalarını açan perakendecilerin 11 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020 tarihlerinde 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet  göstermesine izin verilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

    AVM'lerden 'çalışma saati' kararı!

    Türkiye yavaş yavaş normalleşme adımları atmaya başladı. AVM'ler 11 Mayıs'ta teker teker açılacak. Alışveriş Yatırımcıları Derneği'nden yapılan açıklamada şöyle  denildi:"AYD olarak, Covid-19 salgınının Türkiye’de tespit edilmesi ile eş  zamanlı olarak kamu sağlığının korunmasına destek olmak amacıyla hızlı  adımlar atılmış, sektöre ışık tutmak maksadıyla bazı tavsiye kararları  alınmıştır.

    Bu süreç, dileyen perakendeciye salgının seyri hakkında genel bir  kanaat edinene kadar, esnek çalışma saatine (12.00-20.00) uygun  faaliyet göstermesine izin verilmesi yönündeki tavsiye kararı ile  başlamıştır. Nitekim bu kararın alınmasından hemen sonra gerek  perakendecilerin talepleri ve uygulamaları nedeniyle gerekse kamu  sağlığının korunması mücadelesine destek olmak amacıyla  AVM’lerin  geçici süreliğine kapatılması, AVM’lerin kapalı kaldığı süre boyunca  da kiracılardan kira bedeli tahsil edilmemesi yönünde tavsiye  kararları alınmıştır. Tüm bu kararlarda kamu sağlığının öncelik olduğu  ve ayrıca istihdamın kesintisizliğinin de en önemli gündemlerimizden  birini oluşturduğu vurgulanmıştır.

    Yakın zamanda Derneğimiz kamu otoriteleri ve sektör paydaşları ile  yoğun görüş alışverişlerinde bulunmuş  Sağlık Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklarımız ile Bilim Kurulunun olumlu görüşte olması halinde ve  perakendecilerin çoğunluğunun da talepte bulunması kaydıyla, AVM’lerin  gerekli önlemler alınarak 11 Mayıs’tan sonra kademeli şekilde  açılabileceği yönündeki görüşünü kamuoyu ile paylaşmıştır. Keza Derneğimiz, perakendeci ve AVM yatırımcılarının, salgına karşı alacağı  dezenfeksiyon ve hijyen önlemlerinin, yurt dışı örneklerine de uygun  olarak eksiksiz olması için konunun uzmanları ile bir çalışma yapmış  ve bunu ilgili taraflarla paylaşmıştır.

    AVM'LER 11 MAYIS'TA AÇILACAK

    Salgınla mücadelede ülkemizin ortaya koyduğu başarıda katkısı olan  başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere sağlık ordumuza, kamu ve özel  sektör çalışanlarına ve en önemlisi alınan tedbirlere hassasiyetle  uyan vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Gelinen aşama itibariyle, Sayın Cumhurbaşkanımız da 04.05.2020 tarihli kabine toplantısında alınan  kararları bilgilendirdiği basın toplantısında, hayatın kontrollü  şekilde normalleşmesi programı kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının talimatlarına uyulması, gerekli önlemlerin de alınması  kaydıyla AVM’lerin 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle açılacağını  açıklamıştır.

    Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasının bir gereği olarak 1- Bilim Kurulu ve Ticaret Bakanlığımızın talimatlarına uyulması  suretiyle ve gerekli ilk önlemlerin alınması kaydıyla, 11 Mayıs 2020  itibariyle, kapalı AVM’lerin kademeli şekilde açılabileceği,

    AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILACAK?

    1.1. Dileyen perakendecinin 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren  ilgili AVM’deki mağazasını Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının  belirleyeceği asgari tedbirlere ilaveten müşteri ve çalışanların  sağlığını korumak adına gerekli görülen önlemleri almak suretiyle  açarak faaliyetlerine başlamasına ve hatta Ramazan ayında olduğumuz da  gözetilerek mağazalarını açan perakendecilerin 11 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020 tarihlerinde, (AVM normal açılış saati 10.00-22.00 olarak  kalmakla) 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet göstermesine izin  verilmesi,

    1.2. Bunlara ek olarak açılış hazırlıkları ve salgın önlemlerini  henüz tamamlayamadığı için 11 Mayıs 2020 itibariyle mağazasını açmayan  perakendecilere salgınla mücadelede olumlu seyrin devamı ile 1 Haziran 2020 tarihine dek kolaylık sağlanması, geç açıldığı iddiasıyla  sözleşmesel/kanuni herhangi bir yaptırım uygulanmaması,

    1.3 Bu sebeple tüm perakendeci/kiracılar bakımından nihai açılış  tarihinin salgınla mücadelenin olumlu seyri ile 1 Haziran 2020,  çalışma saatinin de 1 Haziran 2020 itibariyle yeniden 10.00-22.00  olarak belirlenmesi,

    1.4. (Halihazırda açık olan market ve eczaneler hariç) Bu karara  konu AVM’lerdeki mağazasını Mayıs ayında açan/açmayan kiracılardan Mayıs ayı için herhangi bir kira bedeli tahsil edilmemesi  devam eden  aylar bakımından ise her AVM’nin kendi koşullarında ve özelinde  kiracılarına gerekli desteği vermesi için azami çaba harcaması yönünde  tavsiye kararı alınmıştır.

    Sürecin tüm paydaşlarca elbirliği ile yürütülmesi dileğiyle, bu  tavsiye kararımızı paylaşır  salgınla mücadelede canla başla görev  yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu ve özel sektör  çalışanları ile tedbirlere uyma konusunda gerekli hassasiyeti gösteren  vatandaşlarımıza müteşekkir olduğumuzu bir kez daha ifade etmek  isteriz. Ülkemiz ve dünyanın salgından en kısa zamanda tamamen  kurtulması en büyük dileğimizdir."

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