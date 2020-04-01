Avro Bölgesi'nde işsizlik şubatta geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 7,4 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, şubatta yüzde 7,3'e indi.

AB'de ise ocak ayında yüzde 6,3 seviyesinde olan işsizlik, şubatta değişim göstermedi.

AB'de işsiz sayısı şubatta 13 milyon 984 bin olurken, bunun 12 milyon 47 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

AB'de şubat ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 2,9 ile Hollanda ve Polonya izledi.

En yüksek işsizlik ise yüzde 16,3 ile Yunanistan ve yüzde 13,6 ile İspanya'da kaydedildi.

İşsizlik oranı Almanya’da yüzde 3,2, Fransa’da yüzde 8,1, İtalya’da yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, şubatta AB'de 2 milyon 734 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 258 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,9 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 15,5 olarak ölçüldü.

Söz konusu veriler, AB ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayını kapsamıyor.