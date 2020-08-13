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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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    13.08.2020 - 20:16 | | AA

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,63 değer kaybederek 372,53 puana geriledi.

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

     

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,5 azalarak 6.185,62 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 düşerek 12.993,71 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 değer kaybıyla 5.042,38 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,88 gerileyerek 20.257,31 puana indi.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.58 itibarıyla yüzde 0,3'lük artışla 1,182 seviyesinde bulunuyor.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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