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21.12.2020 - 20:45 | | AA

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,33 değer kaybederek 386,69 puana geriledi.

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,73 azalarak 6.416,32 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,82 düşerek 13.246,3 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,43 değer kaybıyla 5.393,34 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,57 gerileyerek 21.410,51 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.23 itibarıyla yüzde 0,2'lik düşüşle 1,22 seviyesinde bulunuyor.

İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, bazı ürünlerin bitebileceği uyarısında bulunduİngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü nedeniyle Fransa'nın uyguladığı kısıtlamalar yüzünden bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yaptı.
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