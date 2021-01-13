Avrupa borsaları İngiltere hariç hafif yükselişle kapandı

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 artışla 409,07 puana çıktı. Telekom şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1 değer kazanırken seyahat ve eğlence şirketlerinin hisselerinde ise yüzde 1,16 düşüş görüldü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,43 artarak 22.743,65 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 13.939,71 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 yükselişle 5.662,67 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,13 kayıpla 6.745,52 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.37 itibarıyla yüzde 0,36’lık düşüşle 1,216 seviyesinde bulunuyor.

FRANSIZ CARREFOUR HİSSELERİ YÜZDE 13'TEN FAZLA DEĞER KAZANDI

Şirket hisselerinden Fransız Carrefour’un hisseleri, Kanada merkezli Alimentation Couche-Tard’un Carrefour'u satın almak için ön görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıklamasının ardından bugün yüzde 13’den fazla değer kazandı. Kapanışta Carrefour’un piyasa değeri 14 milyar avronun üzerine çıktı.

İspanyol telekom şirketi Telefonica’nın hisseleri de, Avrupa ve Latin Amerika’daki baz istasyonlarını American Towers'a 9,4 milyar dolara satacağını açıklamasından sonra günü yaklaşık yüzde 10 değer kazanarak kapattı.

"W TİPİ" RESESYON TEHLİKESİ

Analistler, Avrupa’da yatırımcıların ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler konusunda endişelerinin arttığını belirterek salgının ikinci dalgasında ekonomik faaliyetlerde uygulanan kısıtlamaların ve aşılama çalışmalarının yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Almanya ve Hollanda'da salgına karşı uygulanan kısıtlamaların uzatıldığını hatırlatan analistler, bu uzatmaların yanında, ABD'de Başkan Donald Trump'ın azil süreci ve ekonomik destek paketine ilişkin belirsizliklerin Avrupa’da pay piyasalarını negatif etkilediğini de ifade etti.

Analistler, Brexit'in olumsuz etkisi, koronavirüs vaka sayısındaki artışla sıkılaşan kısıtlamalar ve aşılamanın yavaş bir seyir izlemesinin, Avro Bölgesi ekonomisini "çift dipli" veya "W tipi" olarak adlandırılan resesyona sürükleyebileceğini belirtiyor.