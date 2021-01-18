Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, yatırımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşının uygulanmasına odaklanmasıyla haftanın ilk işlem gününü İngiltere FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artışla 397,28 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 azalarak 6.720,65 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak 13.848,35 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1’lik artışla 5.617,27 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53’lük yükselişle 22.498,89 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,058 değer kaybederek 1,207 seviyelerinden işlem gördü.
Şirket hisselerinden, Fiat Chrysler Automobiles NV ile Fransa merkezli PSA Group'un birleşmesiyle oluşan Stellantis NV şirketinin Milano'da işlem gören hisseleri ilk işlem gününde yüzde 7,57 değer kazandı.
Fransız Carrefour'un hisseleri de Kanada merkezli Alimentation Couche-Tard’un satın alma teklifini geri çektiğini açıklamasının ardından bugün yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti.