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14.01.2021 - 20:45 | | AA

Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, dünyanın farklı noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgıyla mücadele kapsamında aşılama sürecinin başlaması ve ABD'den mali teşvik verilmesi yönündeki beklentilerin etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

 

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,72 artışla 412,00 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 artarak 6.801,96 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 13.988,70 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33’lük artışla 5.681,14 puana yükseldi.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,47’lik düşüşle 22.637,72 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.13 itibarıyla yüzde 0,049’luk düşüşle 1,215 seviyelerinden işlem gördü.

Tarihi kilisede mangal partisiŞanlıurfa'da, bir kebapçı tarihi Germuş Kilisesi'nin içine mangal kurup kebap yaptı. Sosyal medyada paylaşılan video, kullanıcıların tepkisine yol açtı.
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