MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükselişle kapandı
ABONE OL
01.02.2021 - 21:07 | | AA

Avrupa borsaları teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, geçen hafta bireysel yatırımcıların yatırım fonlarına baskı yapması ile yaşanan satışların ardından teknoloji şirketlerinin hisselerindeki değer kazancıyla haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükselişle kapandı

 

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,24 yükselerek, 400,77 puandan kapandı. Stoxx 600 Teknoloji endeksinin günü yüzde 2,35 değer kazanarak kapatması dikkati çekti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,17 artarak 5.461,68 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,17 değer kazanarak 21.825,51 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,41 yükselişle 13.622,02 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92’lik artışla 6.466,42 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.28 itibarıyla yüzde 0,58’lik azalışla 1,207 seviyelerinden işlem gördü.

Analistler, Avrupa pay piyasalarının GameStop çılgınlığına ilişkin endişelerle geçen haftayı düşüşle tamamladığını hatırlatarak, endekslerin dün Avrupa Birliği’nde aşı tedariki konusundaki pozitif gelişmelerin ardından yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Edoğan'dan yüz yüze eğitim açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak"
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Koronavirüste ayın ilk tablosu tedirgin etti! İşte son durum...

Son dakika: Koronavirüste ayın ilk tablosu tedirgin etti! İşte son durum...

4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

Son dakika: 1 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Korona tablosunda son durum nedir, Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç?

Son dakika: 1 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Korona tablosunda son durum nedir, Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç?

Sıradaki Haber