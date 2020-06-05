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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa kesenin ağzını iyice açtı
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    05.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Avrupa kesenin ağzını iyice açtı

    Avrupa Merkez Bankası (ECB), koronavirüsle mücadele kapsamında varlık alımını 600 milyar euro artırarak 1.35 trilyon euro’ya yükseltti

    Avrupa kesenin ağzını iyice açtı

    Avrupa Merkez Bankası (ECB), dün piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nı (PEPP) 600 milyar euro artırarak toplam büyüklüğünü 1.35 trilyon euro’ya yükseltildi.

    ECB Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs salgını nedeniyle Euro Bölgesi’nin ekonomisinde küçülmenin ikinci çeyrekte “benzeri görülmemiş” düzeyde olacağını belirterek, “Ekonomide 2020’de yüzde 8.7 daralma bekliyoruz” dedi. Lagarde, bankanın bu yılın 4. Yönetim Konseyi Toplantısı’nın ardından Frankfurt’ta bir basın toplantısı düzenledi.

    ECB Yönetim Konseyi, dün politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0.50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0.25’te sabit bıraktı. Martta 750 milyar euro ile başlatılan PEPP ise 600 milyar euro artırılarak 1 trilyon 350 milyar euro’ya çıkarıldı. PEPP Haziran 2021’in sonuna kadar devam edecek.

    2022’ye kadar devam

    Christine Lagarde, anketlerin ekonomik düşüşte dibin görüldüğünü gösterdiğini belirterek ekonomide toparlanmanın yılın ikinci yarısında gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.

    PEPP’in 600 milyar euro artırılmasının Kovid-19 salgını öncesi enflasyon patikasına dönülmesini sağlayacağına işaret eden Lagarde, bankanın varlık alımlarının 2022’ye kadar devam ettirilmesi finansal koşullarda toparlanmaya yardımcı olacağını vurguladı.
    Lagarde, gelecek aylarda ECB’nin politikasını etkileyecek önemli şeyler olacağı öngörüsü ile PEPP’i artırdıklarını belirterek, PEPP’in çok başarılı bir program olduğunu savundu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun mali destek önerisini “memnuniyetle” karşıladıklarını belirten Lagarde, “AB’nin mali desteği önemli fon sağlıyor” dedi.

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