Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün yaptığı toplantıda piyasa beklentilerine paralel olarak, pandemi dönemi varlık alım programı PEPP'i 600 milyar euro artırdı. PEPP'in büyüklüğü bu artırım ile 750 milyar eurodan 1 trilyon 350 milyar euro seviyesine yükseldi.

ECB yaptığı açıklamada, "Pandemi ile ilişkili olarak enflasyon öngörülerinde yapılan aşağı yönlü revizyona yanıt olarak, PEPP'in büyütülmesi genel para politikası duruşunu daha da gevşetecek, reel ekonomiye özellikle işletmelere ve hanehalklarına fonlama şartlarını destekleyecek" ifadelerini kullandı.

PEPP çerçevesinde varlık alımlarının esnek bir şekilde devam edeceğini belirten ECB Yönetim Konseyi, PEPP altında varlık alımlarının en azından Haziran 2021 sonuna kadar devam ettirilmesine karar verdi. Bununla birlikte açıklamada, "Yönetim Konseyi PEPP altında net varlık alımları yapmaya corona virüs krizi sona erene kadar devam edecek" ifadeleri de kullanıldı.

ECB ayrıca, PEPP ile alınan varlıklardan itfa olacak ana paraları en azından 2022 sonuna kadar yatırıma yönlerndirmeye devam edecek.

Yapılan açıklamaya göre varlık alım programı (APP) yıl sonuna kadar aylık 20 milyar euro hızla devam ettirilecek.

Yönetim Konseyi, APP altında aylık varlık alımlarının politika faizylerinin destekleyici etkisini güçlendirmek için gerekli olduğu sürece devam ettirilmesine ve alımların ECB faiz oranlarını yeniden artırmaya başlamadan kısa süre önce sona erdirmesine de karar verdi.

APP altında alınan varlıklardan vadeleri gelenlerin ana para ödemeleri Yönetim Konseyi faizleri artırmaya başladıktan sonra uzun bir dönem daha yatırıma yönlendirilmeye devam edilecek.