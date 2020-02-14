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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa'dan yerli yük vagonlarına yoğun talep
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    14.02.2020 - 11:10 | | AA

    Avrupa'dan yerli yük vagonlarına yoğun talep

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜDEMSAŞ-özel sektör iş birliğiyle Avusturya merkezli GATX firması için toplamda 400 yük vagonu üretileceğini belirterek, "Avrupa merkezli TOUAX firmasına da 200 adet 90 feetlik konteyner taşıma vagonu ve 600 boji üretilmesi karara bağlandı." dedi.

    Avrupa'dan yerli yük vagonlarına yoğun talep

    Turhan, AA muhabirine, kullanıcısına sağladığı avantajlar ve üretimdeki kalite anlayışından dolayı yeni nesil yük vagonlarının çok uluslu şirketlerin ilgisini çekmeye devam ettiğini dile getirdi.

    Avrupa'da faaliyet gösteren firmalar adına üretilecek yeni nesil yerli yük vagonları için TÜDEMSAŞ ve Gök Yapı AŞ arasında üç protokol imzalandığını belirten Turhan, Avusturya merkezli GATX firması için geçen yıl imzalanan 150 adet 80 feetlik Sggrs tipi konteyner taşıma vagonu üretilmesine dair protokolün güncellendiğini, üretim planına aynı vagondan 250 adet daha ilave edildiğini kaydetti.

    Turhan, geçen yıl üretimine başlanan vagonların imalatına bu yıl da devam edileceğine dikkati çekerek, "TÜDEMSAŞ-özel sektör iş birliğiyle GATX firması için toplamda 400 adet Sggrs tipi yük vagonu üretilecek." diye konuştu.

    Avrupa merkezli TOUAX firması içinde üretim yapılacağını anlatan Turhan, "TOUAX firmasına 200 adet 90 feetlik konteyner taşıma vagonu ve 600 adet boji üretilmesi karara bağlandı." ifadelerini kullandı.

    Bu siparişin tamamlanmasının ardından ek sipariş verilebileceğine işaret eden Turhan, "TÜDEMSAŞ ve Gök Yapı AŞ arasında Avrupa'da faaliyet gösteren başka bir lojistik firması için 18 adet yük vagonu ve 54 adet H tipi boji üretilmesi için de protokol imzalandı." dedi.

    İmzalanan protokollerle TÜDEMSAŞ-özel sektör iş birliğiyle üretilerek Avrupa'ya ihraç edilecek yeni nesil yük vagonları ve bojilerin şirketin üretim planına alındığını bildiren Turhan, 2020-2022 Orta Vadeli Plan (OVP) kapsamında TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğünde söz konusu yük vagonlarının imalat planlamasının yapıldığını anlattı.

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