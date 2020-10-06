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    06.10.2020 - 07:00 | | Önder Yılmaz

    Azerbaycan’a destek ekonomide de sürecek

    Türkiye’den, Ermenistan’la savaşan Azerbaycan’a bir destek de ekonomi alanında geldi.

    Azerbaycan’a destek ekonomide de sürecek
    Önder Yılmaz

    Türkiye, Azerbaycan’la enerji ve ticaret alanlarında imzalanan anlaşmaları, TBMM’den geçirerek yürürlüğe sokma kararı aldı.

    TBMM Dışişleri Komisyonu, çarşamba gerçekleştireceği toplantıda Azerbaycan’la imzalanmış iki anlaşmayı ele alacak.

    Komisyonda ilk olarak, “Enerji ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine Dair” anlaşma görüşülecek. Anlaşma ile doğalgaz, petrol boru hatlarıyla güçlü bağ kurulan Azerbaycan’la bu kez diğer enerji alanlarında işbirliğine dinamizm kazandırılacak.

    Anlaşma enerji ve madencilik alanlarında ikili bilimsel, teknik, teknolojik, hukuki, idari ve ticari işbirliğinin gelişmesini” kapsıyor. Projelendirme ve uygulama aşamaları gizli tutulacak anlaşma kapsamında, sıvılaştırılmış doğalgaz terminalleri ve depoları yapılacak. Hidrokarbon arama ve üretimi sağlanacak.

    Gümrüğe sıfırlama

    Komisyonda görüşülecek Azerbaycan’la ilgili ikinci anlaşma ise “Tercihli Ticaret” konusunda. Belli ürünlerin gümrük vergilerinin sıfırlanmasını içeren anlaşma uyarınca, listede yer alan ürünler karşılıklı olarak belirlenen miktar kontenjanları kapsamında tercihli ticaret rejimine dahil edilecek.

    Tercihli ticaretin hacmi 108 milyon dolar olacak. Ticaretin uygulamasını kurulacak ortak komite takip edecek. Anlaşma ile Azerbaycan’ın üçüncü ülkelerden aldığı ürünlere ilişkin tedarik imkanı da getiriliyor. Anlaşmada “Azerbaycan’ın üçüncü ülkelerden ithal ettiği ürünler tespit edilmiş ve ‘potansiyel ürünler listesi’ adı altında Azerbaycan tarafına tevdi edilmiştir.

    Azerbaycandan da bir listenin kendilerinden beklendiği bildirilmiştir” denildi. Tercihli ticaret anlaşmasının önümüzdeki süreçte şimdilik üç ayrı listeyi içeren ürün kapsamının genişletilerek büyütülmesi hedeflenirken, bu anlaşmanın hizmet ticareti ve yatırımları da ihtiva edecek şekilde serbest ticaret anlaşmasına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

    Tercihli Ticaret Anlaşmasının mevcut eklerinde yapılabilecek teknik nitelikli değişikler için Cumhurbaşkana doğrudan onaylanmasına dair yetki veriliyor. Böylece anlaşma üzerinde ihtiyaca göre yapılacak değişikliklerin yürürlüğe girme süreci kısaltılmış olunacak.

     

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