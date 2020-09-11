11.09.2020 - 10:05 | | AA
Bakan açıkladı! Bugün hesaplarda...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedelinin bugün yatırıldığını bildirdi.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "TMO'ya 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticimizin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedeli bugün yatırılmıştır. Ürününü TMO'ya teslim eden üreticilerimize teşekkür eder, bereketli olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
Siirt'te Yıldırım-11 Herekol operasyonu başlatıldıİçişleri Bakanlığı, Siirt'te 1003 personelin katılımıya Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldığını bildirdi. İçişleri'nden yapılan açıklamada, 'Yurt içinde terörün ortadan kaldırılmasına yönelik sürdürülen Yıldırım operasyonlarında toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi' denildi.