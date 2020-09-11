BİST1.1020.31EURO8.840.43USD7.460.23ALTIN466.440.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan açıkladı! Bugün hesaplarda...
    ABONE OL
    11.09.2020 - 10:05 | | AA

    Bakan açıkladı! Bugün hesaplarda...

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedelinin bugün yatırıldığını bildirdi.

    Bakan açıkladı! Bugün hesaplarda...

    Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "TMO'ya 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticimizin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedeli bugün yatırılmıştır. Ürününü TMO'ya teslim eden üreticilerimize teşekkür eder, bereketli olmasını dilerim." ifadelerini kullandı. 

    Siirt'te Yıldırım-11 Herekol operasyonu başlatıldıİçişleri Bakanlığı, Siirt'te 1003 personelin katılımıya Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldığını bildirdi. İçişleri'nden yapılan açıklamada, 'Yurt içinde terörün ortadan kaldırılmasına yönelik sürdürülen Yıldırım operasyonlarında toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi' denildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... MSB paylaştı! Akdeniz'de sıcak görüntü

    Son dakika... MSB paylaştı! Akdeniz'de sıcak görüntü

    Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

    Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

    11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

    11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

    Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat?

    Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat?

    Sıradaki Haber