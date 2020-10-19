19.10.2020 - 10:53 | | DHA
Bakan açıkladı! Eylül ayında 184,3 milyon TL ödeme yapıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7 nakdi sosyal destek programı kapsamında Eylül ayında 184,3 milyon TL ödeme yaptıklarını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyuduAdana’da, çalışır haldeki otomobilini sokak girişine park eden ve yan koltuktaki tabancayla uyuyakalan Mustafa K. (20), polisi alarma geçirdi. Çevredekilerin ve polisin çağrısına cevap vermeyen ve uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen Mustafa K., polis ekipleri tarafından araç camı kırılarak çıkarılıp, hastaneye götürüldü.