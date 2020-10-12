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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan açıkladı! Oruç Reis limandan ayrıldı
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    12.10.2020 - 11:10 |

    Bakan açıkladı! Oruç Reis limandan ayrıldı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin bakım çalışmalarını tamamladığını ve Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldığını bildirdi.

    Bakan açıkladı! Oruç Reis limandan ayrıldı

    Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa mutlaka bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    Oruç Reis sismik araştırma gemisi yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp, Kaş ilçesi açıklarına doğru hareket ederken, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateyn dün akşam saatlerinde Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Akşam saatlerinde Çayağzı Limanı açıklarına yan yana demir atan fırkateynler, geceyi aynı noktada geçirdi. 2 fırkateyn, sabah saatlerinde ise Kekova Koyu'nun girişinin iki yanında demir attı. Fırkateynler burada beklemeye başladı.

    Türkiye'nin ilk kez 10 Ağustos günü Oruç Reis için NAVTEX ilan etmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateyn ve 1 çıkarma gemisi Demre'ye gelmiş, uzun süre Çayağzı Limanı açıklarında kalmış ve zaman zaman bölgede seyir görevi yapmıştı

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