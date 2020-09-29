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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan açıkladı! Ücretsiz internet paketi verilecek
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    29.09.2020 - 12:08 | | AA

    Bakan açıkladı! Ücretsiz internet paketi verilecek

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz." dedi.

    Bakan açıkladı! Ücretsiz internet paketi verilecek

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin (AUS) tanıtımını yapmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenen lansmanda konuştu. Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı: 

    Özellikle salgın sürecinin başlangıcından itibaren ilk 3 aylık dönemde geçtiğimiz yıla göre sabit abonelerin internet kullanımı da mobil abonelerin internet kullanımı da arttı. AUS ile yeni bir ulaşım anlayışını ülkemize kazandırıyoruz.

    Ülkemizin ulaşım altyapılarını çağın gereği ulaşım sistemleriyle donatmak için topyekun bir seferberliğe giriyoruz. Türkiye'mize ve vatandaşlarımıza her zaman en iyiyi, en güzeli ve en yeniyi vermek için durmadan çalışacağız."

    Bakan Albayrak: Yılın tamamında büyümenin yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini bekliyoruzHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığının Ataşehir Yerleşkesinde Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesini açıkladı.
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