Bakan Albayrak açıkladı: Hayatı canlandıracak

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım’ın ortak açıklamasına göre, söz konusu finansman paketleri, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanabilmesi amacıyla hazırlandı.



‘Konut Finansmanı’ paketi kapsamında, birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımında çok uygun şartlar sunacak. İstanbul, Ankara ve İzmir‘de konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar finansman sağlanacak.



Finansman kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak. Birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 finansman oranıyla finansman sunulacak.



Tatile özel finansman



Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığıyla maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra turizm sektörünü desteklemek amacıyla bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeyle uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.



Söz konusu finansmanın 1. ve 2. taksitleri, ilgili firma ve banka tarafından ödenecek. Müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak.



Oto almak isteyene fırsat



Taşıt Finansmanı Paketi kapsamında, yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek (motosiklet dahil) veya ticari araç alacak müşterilere, aylık yüzde 0.49 - 0.69 finansman oranı sunulacak.



İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç alacak müşterilere yüzde 0.82 finansman oranı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek ve ticari taşıt finansmanlarında azami limit 150 bin TL olacak. Sosyal Hayatı Destek Finansman Paketi kapsamında yerli mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya - seramik - kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalarla anlaşmalar yapılacak.



Asgari 3 bin lira, azami 30 bin lira tutarla 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0.55 finansman oranı sunulacak. Anlaşmalı firmalar dışında ise fatura karşılığı 6 ay ödemesiz, azami 60 ay vadeyle aylık yüzde 0.82 finansman oranı var.



‘Hayatı canlandıracak’



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım’ın yeni finansman paketlerini değerlendirdi. Albayrak, “Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Akşam saatlerinde Twitter’dan yeni bir açıklama yapan Bakan Albayrak, “Kamu bankaları ve kamu katılım finans kuruluşları, söz konusu finansal imkânları ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak yansıtan firmalarla çalışmayacaklarını duyurdu. Bu önemli konuda göstermiş oldukları hassasiyet için söz konusu kurumlarımızı ve yöneticilerini kutluyorum. Vatandaşlarımızı da bu vesile ile fırsatçılara karşı uyanık olmaya davet ediyorum” dedi.



Yeni finansman destekleri



Kamu bankaları, finansman imkânını ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağını duyurdu. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’tan yapılan ortak açıklamada, koronavirüs salgınından ekonomik ve ticari şartları etkilenen hanehalkı ile üreticilere/firmalara destek olmak için kamu bankaları tarafından yeni ürün kredi paketleri oluşturulduğu ve 1 Haziran itibarıyla kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır. 27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılması ve bankalarımızla çalışmaları mümkün olabilecektir” denildi.