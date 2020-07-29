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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak duyurdu: Türkiye 3 senede 27 basamak yükseldi
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    29.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Bakan Albayrak duyurdu: Türkiye 3 senede 27 basamak yükseldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2017’de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye’nin 190 ülke arasında 60’ıncı sıradayken bugün 33’üncü sırada olduğunu belirterek, “Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak duyurdu: Türkiye 3 senede 27 basamak yükseldi

    Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir girişimcinin iş yeri açma süresinde Türkiye’nin, pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe katettiğini belirtti.

    Bakan Albayrak, “2017’de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!” ifadelerini kullandı.

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