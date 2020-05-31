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    31.05.2020 - 19:06 | | DHA

    Bakan Albayrak: Ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi rekor bir süreyle tamamlandı. Bu dönemde ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz" dedi.

    Bakan Albayrak: Ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'yle ilgili paylaşımını Twitter hesabından retweetleyerek, şu ifadelere yer verdi:

    "Bu dönemde ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi rekor bir süreyle tamamlandı. Bugün dualarla milletimizin hizmetine açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun."

    Bakan Albayrak: Ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz

     

    Türkiye'de salgın ne zaman bitecek?Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN Türk'te Fulya Öztürk'e açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna, 'Dünyada bitmedikçe Türkiye'de sıfırlama olmaz' dedi.
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