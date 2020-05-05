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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak: Kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor
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    05.05.2020 - 21:24 | | İHA

    Bakan Albayrak: Kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor” dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından 'Birlikte Başaracağız' başlığı ile yaptığı paylaşımda “Yarınlarımızın mimarı kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor. Yasemin Hanım’ın vurguladığı gibi istihdamı koruyacak ve süreçten etkilenen her vatandaşımızın arkasında durmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak, videonun son bölümünde, “Bu bir Milli Mücadele bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var” ifadelerine yer verdi.

      Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'Birlikte Başaracağız' paylaşımıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor” dedi.
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