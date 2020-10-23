85,90BİST1.191-0.64EURO9.440.56USD7.960.35ALTIN486.86 0.18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Albayrak duyurdu! Binlerce kişiye atama müjdesi
    ABONE OL
    23.10.2020 - 21:04 | | AA

    Son dakika: Bakan Albayrak duyurdu! Binlerce kişiye atama müjdesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bakanlığının 2 bin, kurumiçi özel sınavla 3 bin kadroya atama yapılacağını duyurdu.

    Son dakika: Bakan Albayrak duyurdu! Binlerce kişiye atama müjdesi

    Albayrak, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarından yılbaşına kadar tedricen alım ilanlarına çıkacaklarını belirterek, "Bakanlığımız 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız." ifadelerini kullandı.

    Kendilerini buraya getiren sabır ve istikrarı daha ileriye götürecek olanın ise insan kaynağı olacağına dikkati çeken Albayrak, paylaştığı grafikte ise şu bilgilere yer verdi:

    "500 hazine ve maliye uzman yardımcısı, 15 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı, 1000 gelir uzman yardımcısı, 175 vergi müfettiş yardımcısı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı, 10 stajyer hazine kontrolörü olmak üzere toplam 2 bin kişilik alım ilanlarına çıkıyoruz. Kurumiçi defterdarlık uzmanlığı için 1500, gelir uzmanlığı için 1500 olmak üzere toplam 3 bin kadro ataması."

    Son dakika: Bakan Albayrak duyurdu Binlerce kişiye atama müjdesi


    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    Bakan Albayrak, kadın örgütü temsilcileriyle buluştu

     

    Genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırıBayrampaşa'da bir saldırgan kaldırımda arkadaşıyla yürüyen genç kızı bıçaklayarak kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda genç kızın bacağına yedi dikiş atılırken, bıçaklı saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    23 Ekim koronavirüs tablosu bugünkü güncel durum açıklandı! Türkiye'de son dakika koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

    23 Ekim koronavirüs tablosu bugünkü güncel durum açıklandı! Türkiye'de son dakika koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

    Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

    Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

    10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

    10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

    'İkinci zirve dönemine girdik' Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bakan Koca açıkladı

    'İkinci zirve dönemine girdik' Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bakan Koca açıkladı

    Sıradaki Haber