10.08.2020 - 12:36 |
Bakan Albayrak paylaştı: Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ettiğini açıkladı.
Karantinadaki babaannesiyle cam arkasından görüşüyorORDU'nun Akkuş ilçesine Ankara'dan anne ve babasıyla tatil için gelen Ali Asaf Kaymak (2), koronavirüs testi pozitif çıkan babaannesi Nuray Kaymak (47) ile görüşemedi. Minik Ali Asaf, evdeki bir odada izole olan babaannesinin penceresinin önüne geçerek, onunla oyunlar oynamaya çalışıyor.