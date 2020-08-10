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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak paylaştı: Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor
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    10.08.2020 - 12:36 |

    Bakan Albayrak paylaştı: Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ettiğini açıkladı.

    Bakan Albayrak paylaştı: Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor" dedi.

    Bakan Albayrak paylaştı: Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

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