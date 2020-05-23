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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak: Stok Finansman Destek Paketi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum
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    23.05.2020 - 21:10 | | DHA

    Bakan Albayrak: Stok Finansman Destek Paketi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın duyurduğu Stok Finansman Destek Paketi'nin, Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

    Bakan Albayrak: Stok Finansman Destek Paketi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum

     

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İhracat ailemiz; ülke ekonomisi adına çok önemli paydaşlarımızsınız. Özellikle bu dönemde sizlerin yanında durmak görevimizdir. Stok Finansman Destek Paketi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

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