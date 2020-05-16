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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak: Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz
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    16.05.2020 - 22:24 | | DHA

    Bakan Albayrak: Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

    Bakan Albayrak: Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz

    Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs salgını nedeniyle alınan ekonomik önlemleri içeren videoyu Twitter hesabından paylaştı. Albayrak, '#BirlikteBaşaracağız' etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.  

    Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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