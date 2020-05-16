Bakan Albayrak: Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz

Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs salgını nedeniyle alınan ekonomik önlemleri içeren videoyu Twitter hesabından paylaştı. Albayrak, '#BirlikteBaşaracağız' etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.