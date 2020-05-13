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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak: Türkiye'yi üretimde ve ihracatta çok daha iyi noktaya taşıyacağız
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    13.05.2020 - 19:17 | | DHA

    Bakan Albayrak: Türkiye'yi üretimde ve ihracatta çok daha iyi noktaya taşıyacağız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'yi üretim ve ihracatta çok daha iyi bir noktaya hep birlikte taşıyacağız" dedi.

    Bakan Albayrak: Türkiye'yi üretimde ve ihracatta çok daha iyi noktaya taşıyacağız

    Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleriyle COVID-19 salgınının ekonomimize etkilerini gidermek ve sonrası döneme en iyi şekilde girmek için attığımız adımları ve politikalarımızı konuştuk. Türkiyeyi üretim ve ihracatta çok daha iyi bir noktaya hep birlikte taşıyacağız." ifadelerini kullandı.


    Bakan Albayrak: Türkiyeyi üretimde ve ihracatta çok daha iyi noktaya taşıyacağız


    Türkiye günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1639 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 58 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 143 bin 114, can kaybı 3 bin 952 oldu. Son 24 saatte 2 bin 826 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 101 bin 715 oldu.
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