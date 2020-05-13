13.05.2020 - 19:17 | | DHA
Bakan Albayrak: Türkiye'yi üretimde ve ihracatta çok daha iyi noktaya taşıyacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'yi üretim ve ihracatta çok daha iyi bir noktaya hep birlikte taşıyacağız" dedi.
Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleriyle COVID-19 salgınının ekonomimize etkilerini gidermek ve sonrası döneme en iyi şekilde girmek için attığımız adımları ve politikalarımızı konuştuk. Türkiyeyi üretim ve ihracatta çok daha iyi bir noktaya hep birlikte taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
Türkiye günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1639 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 58 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 143 bin 114, can kaybı 3 bin 952 oldu. Son 24 saatte 2 bin 826 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 101 bin 715 oldu.