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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı
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    30.04.2020 - 21:03 | | DHA

    Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Esnaf Destek Paketi'nden yararlanan Erhan Şahin'in İstanbul Beşiktaş'ta inşaat malzemeleri sattığı iş yerinde çekilen videoyu paylaşarak, "Bu büyük milletin her zaman arkasında durmak, ihtiyacı olduğunda yardımına koşmak için tüm kurumlarımız mesai gözetmeksizin görev başında" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından 'Birlikte başaracağız' başlığı ile yaptığı paylaşımda, "Erhan Bey kardeşimizin dediği gibi kenetlenmeyi, birlik olmayı çok iyi bilen zorlukları beraber aşabilen bir milletiz. Bu büyük milletin her zaman arkasında durmak, ihtiyacı olduğunda yardımına koşmak için tüm kurumlarımız mesai gözetmeksizin görev başında" ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak, videonun son bölümünde, "Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var" mesajını verdi.

    Bakan Albayraktan Birlikte başaracağız paylaşımı

    Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Esnaf Destek Paketi'nden yararlanan Erhan Şahin'in İstanbul Beşiktaş'ta inşaat malzemeleri sattığı iş yerinde çekilen videoyu paylaşarak, "Bu büyük milletin her zaman arkasında durmak, ihtiyacı olduğunda yardımına koşmak için tüm kurumlarımız mesai gözetmeksizin görev başında" dedi.
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