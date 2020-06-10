Bakan Albayrak'tan 'dijital farkındalık' paylaşımı

Albayrak, Twitter hesabından "Dijital farkındalık" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Siber, dünyada beşten büyüktür. Siber Birleşmiş Milletler veya bölgesel/uluslararası oluşumlar kurarak, oyunun şekli, içeriği ve yönünü değiştirmek bizim elimizdedir. Yerli ve milli teknolojik hamlelerimiz, ekonomimiz, dış politikamız, dijital diplomasimiz ve ulusal güvenlik çalışmalarımız ile dijital geleceğe hazırız! Geleceğin hazinesi olan dijital dünyanın şeklini, içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde!"