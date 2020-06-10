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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak'tan 'dijital farkındalık' paylaşımı
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    10.06.2020 - 22:05 | | AA

    Bakan Albayrak'tan 'dijital farkındalık' paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yerli ve milli teknolojik hamlelerimiz, ekonomimiz, dış politikamız, dijital diplomasimiz ve ulusal güvenlik çalışmalarımız ile dijital geleceğe hazırız! Geleceğin hazinesi olan dijital dünyanın şeklini, içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde!" ifadesini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan 'dijital farkındalık' paylaşımı

     

    Albayrak, Twitter hesabından "Dijital farkındalık" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

    "Siber, dünyada beşten büyüktür. Siber Birleşmiş Milletler veya bölgesel/uluslararası oluşumlar kurarak, oyunun şekli, içeriği ve yönünü değiştirmek bizim elimizdedir. Yerli ve milli teknolojik hamlelerimiz, ekonomimiz, dış politikamız, dijital diplomasimiz ve ulusal güvenlik çalışmalarımız ile dijital geleceğe hazırız! Geleceğin hazinesi olan dijital dünyanın şeklini, içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde!"

    Bakan Albayraktan dijital farkındalık paylaşımı

    Kütahya'da dolu ve sel hayatı felç ettiKütahya'nın Domaniç ilçesinde, etkili olan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sokaklar göle döndü, çok sayıda araç yolda kaldı.
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