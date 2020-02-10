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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak'tan flaş açıklama! Bankaların aldıkları ücret ve komisyonlar düşürüldü
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    10.02.2020 - 09:09 | | DHA

    Bakan Albayrak'tan flaş açıklama! Bankaların aldıkları ücret ve komisyonlar düşürüldü

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Albayrak, vatandaş ve iş dünyasını yakından ilgilendiren banka komisyon ve ücretlerine standart getirildiğini söyledi.

    Bakan Albayrak'tan flaş açıklama! Bankaların aldıkları ücret ve komisyonlar düşürüldü

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ücret ve komisyonlara standartlar getirdi. Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketicilerde 20'den 16'ya indirildi, önemli sınırlamalar getirildi" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gittikleri her yerde vatandaşın ve iş dünyasının, bankaların aldığı ücret ve komisyonlar ile ilgili şikayette bulunduğunu belirtti. Bakan Albayrak, Merkez Bankası ve BDDK'nın ücret ve komisyonlara standartlar getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

    "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitemizin (FİKKO) gündemine aldığımız konu ile ilgili Merkez Bankası ve BDDK, ücret ve komisyonlara standartlar getirdi. Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400’den 51’e, finansal tüketicilerde 20’den 16’ya indirildi, önemli sınırlamalar getirildi. Bu sayede vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı. EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal tüketiciler için üst sınır getirildi. 6 ila 850 TL arasında değişen EFT ücretleri 1 ila 100 arasında sınırlandırıldı. Her kalemde ücretler 3’te 1 ila 6’da 1 oranlarında düşürüldü. Komisyon, ücret ve masraflarla ilgili yapılan bu önemli düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Attığımız her adımda vatandaşlarımızın hukukunu korumaya, maliyetlerini düşürmeye öncelik vermeye devam edeceğiz."

    Bakan Albayraktan flaş açıklama Bankaların aldıkları ücret ve komisyonlar düşürüldü

    Bakan Albayraktan flaş açıklama Bankaların aldıkları ücret ve komisyonlar düşürüldü

     

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