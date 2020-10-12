12.10.2020 - 13:36 | | DHA
Bakan Albayrak'tan Oruç Reis açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'e demir almasına ilişkin "Seferin kutlu, yolun açık olsun" dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğuna ilişkin açıklamasını retweetledi.
Albayrak mesajında, "Oruç Reis Akdeniz'de. Seferin kutlu, yolun açık olsun" ifadesini kullandı.
Marmara Denizi'nde alarm verildi! 'Dokunmayın...!Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahillerinde sabah saatlerinde deniz anası istilası yaşandı. Denizanaları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Deniz Şirin, Bunlar karnivor canlılardır ve nematositleriyle avlarına veya düşmanlarına zehir denebilecek kimyasallarını enjekte eder ve avını yakalar. Bu nedenle insanlarımızın merak edip dokunmamalarını tavsiye ederim dedi.