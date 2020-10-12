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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak'tan Oruç Reis açıklaması
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    12.10.2020 - 13:36 | | DHA

    Bakan Albayrak'tan Oruç Reis açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'e demir almasına ilişkin "Seferin kutlu, yolun açık olsun" dedi.

    Bakan Albayrak'tan Oruç Reis açıklaması

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğuna ilişkin açıklamasını retweetledi.

    Albayrak mesajında, "Oruç Reis Akdeniz'de. Seferin kutlu, yolun açık olsun" ifadesini kullandı.

    Bakan Albayraktan Oruç Reis açıklaması

    Marmara Denizi'nde alarm verildi! 'Dokunmayın...!Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahillerinde sabah saatlerinde deniz anası istilası yaşandı. Denizanaları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken,  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Deniz Şirin, Bunlar karnivor canlılardır ve nematositleriyle avlarına veya düşmanlarına zehir denebilecek kimyasallarını enjekte eder ve avını yakalar. Bu nedenle insanlarımızın merak edip dokunmamalarını tavsiye ederim dedi.
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