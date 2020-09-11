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    11.09.2020 - 19:22 |

    Bakan Albayrak'tan Van'daki şehitler için taziye mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Van'da sürdürülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu sırasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

    Bakan Albayrak'tan Van'daki şehitler için taziye mesajı

    Bakan Albayrak Twitter'de şu mesajı paylaştı:

    Van'da sürdürülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu sırasında şehadete ulaşan Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralı Jandarma Yarbayımıza da acil şifalar diliyorum.

    Aziz milletimizin başı sağ olsun.






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