Bakan Albayrak'tan Van'daki şehitler için taziye mesajı

Bakan Albayrak Twitter'de şu mesajı paylaştı:
Van'da sürdürülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu sırasında şehadete ulaşan Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralı Jandarma Yarbayımıza da acil şifalar diliyorum.
Aziz milletimizin başı sağ olsun.
Van'da sürdürülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu sırasında şehadete ulaşan Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralı Jandarma Yarbayımıza da acil şifalar diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 11, 2020
Aziz milletimizin başı sağ olsun🇹🇷