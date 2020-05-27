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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Albayrak'tan Yassıada paylaşımı
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    27.05.2020 - 13:48 | | DHA

    Son dakika... Bakan Albayrak'tan Yassıada paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

    Son dakika... Bakan Albayrak'tan Yassıada paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 60'ıncı yılına ilişkin Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "4. yüzyıldan beri sürgün ve esaret adası olarak anılan Yassıada'yı bugünden itibaren 'Demokrasi ve Özgürlük Adası' olarak anacağız. Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

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