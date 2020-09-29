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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak'tan YEP öncesi açıklama!
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    29.09.2020 - 10:25 |

    Bakan Albayrak'tan YEP öncesi açıklama!

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik Güven Endeksi'nin bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldiğini belirterek, "Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz" dedi.

    Bakan Albayrak'tan YEP öncesi açıklama!

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz" dedi.

    Bakan Albayraktan YEP öncesi açıklama

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