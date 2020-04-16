Bakan Berat Albayrak’tan özel bankalara uyarı: Zorluk çıkaranın üzerine gideriz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özel bankalarla ilgili uyarıda bulunarak, “Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz” dedi.



Albayrak, Türkiye’nin koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadelede en başarılı ülkeler arasında olduğunu da belirtti.



Fahiş maliyetler



Twitter hesabından yaptığı video paylaşımında, özel bankaların bu süreçteki faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Albayrak, , şunları söyledi:



“Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz.”



Bu dönemde, kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunun görülmesi gerektiğini belirten Albayrak, “Uluslararası kurumlardan yardım isteme ve ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basma söylemlerinden sonra, bu konudaki duruşları ile dertlerinin millet olmadığını gösterdiler” dedi.





Destek ve yardım talebimiz olmadı

Bakan Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldıklarını, salgının ekonomik etkileriyle mücadelede de erken tedbir, hızlı karar, etkin uygulama ve etkili mücadele sergilediklerini, Türkiye’nin en başarılı ülkeler arasında olduğunu vurguladı. Albayrak, “Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek veya yardım talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz. Bununla kalmıyor, Türkiye’nin şefkat elini bu dönemde dünyanın dört köşesine uzatıyoruz. İnşallah, virüs sonrası döneme de en iyi şekilde giren ülkelerin başında geleceğiz” ifadelerini kullandı.



Vatandaşa nakit, sanayiye kaynak



Berat Albayrak vatandaşlara nakdi yardımların başladığını, 2.1 milyon aileye 1000 liralık nakdi yardımları ulaştırdıklarını, çok yakın zamanda 4.4 milyon ailenin tamamına ulaşacağını bildirdi.



Esnafa 6.7 milyar TL



10 bin lira limitli Temel İhtiyaç Desteği tahsislerinin başladığına işaret eden Albayrak, 2.1 milyon vatandaşa 12.1 milyar liralık kaynak tahsis edildiğini söyledi. Albayrak, Halkbank’ın çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “25 bin liralık Esnaf Destek finansmanımıza başvuruda bulunan esnaf sayımız 412 bin 714 oldu. Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lira oldu” dedi.



KOBİ’lere ve sanayicilere sundukları “İş’e Devam” desteğine başvuruda bulunan firma sayısının da 67 bin 229 olduğunu belirten Albayrak, “Sanayicimize bu kapsamda şimdiye kadar 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis etmiş olduk” diye konuştu.



Aynı gemideyiz



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın özel bankaların pandemi sürecindeki tutumlarına yönelik eleştirinin ardından, ekonomi kökenli milletvekillerinden de değerlendirme geldi.



AK Parti “piyasa serbest ama aynı gemideyiz” derken, Cumhur İttifakı ortağı MHP, “özel bankalar da elini taşın altına koymalı” yorumunu yaptı.



CHP ise özel bankaların kanun dışı işlemi varsa üzerine gidilmesi gerektiğini belirtirken, İYİ Parti özel bankaların günah keçisi ilan edilip vatandaşın önüne atılmaması gerektiğini savundu.



AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Şirket ve vatandaşların ihtiyaç duydukları krediler veya ertelemeler konusunda kamu bankaları kadar özel bankalar da sorumlu hareket etmeli” derken AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, şunları söyledi:



“Her ne kadar serbest piyasa olsa da bankaların sorumluluk alması, elini taşın altına koyması gerekir. Aynı gemideyiz.”



CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi ise, “Eğer özel bankaların kanuna aykırı olarak yaptıkları işlemler varsa bakanın yapacağı iş BDDK’yı harekete geçirmektir” yorumunu yaptı.



ANALİSTLER NE DİYOR?



‘Özel bankalar da geniş adım atmalı’



Cüneyt Paksoy Stratejist

“Virüs etkisi global ölçekte bütün piyasaları zorluyor. Bütün ülkeler virüs etkisini bertaraf etmek için hem finansal, hem mali önlemler alıyorlar. Herkesin taşın altına elini koyması gerektiği bir dönemden geçiyoruz. Belli başlı çabalara ihtiyaç olunan bu dönemde, kamu bankaları önderlik ediyor. Özel sektör bankacılığının da adımlarını genişletmesi; problemlerin hafifletilmesi ve reel sektörde dengelerin korunması açısından çok değerli.”





‘KGF destekli kredide zorluk yanlış olur...’





Özlem Derici Şengül Ekonomist

“Böyle bir dönemde özel bankaların bilinçli bir şekilde geride durmadıklarından emin olabiliriz. Geri dönmeme riskini krediyi tahsis etmeyerek bertaraf etmek istiyorlar. Bu, kabul edilebilir bir durum ancak hazine garantisi olan krediyi tahsis etmiyorsa bu yanlış olur. Burada bankalara karşı yapılacak yönlendirmeler; zorunlu karşılıklar ile kredi vermeyi cazip hale getirecek önlemlerle olabilir.”



‘Uygun şartlarla kredi sağlanmalı’





Prof. Dr. Sefer Şenel

“Özel bankalarda faiz oranı ve masraf yüzde 12 iken bunu kamu bankaları yüzde 9 ve altına sağlıyor. Özel bankaların işletmeleri destekleyebileceği alanlar var. Sadece KGF değil; bazı iş kollarına hiç destek vermiyorlar. Mesela turizm. Elbette kârlılık düşünülüyor ancak bu dönemde normalin altında kârla destek sağlanmalı. Kamu bankalarına yakın faiz ile bireylerin de önleri açılmalı.”