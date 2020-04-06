06.04.2020 - 15:06 | | AA
Bakan Dönmez, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin sesi, Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı Anadolu Ajansının 100. kuruluş yılını kutluyorum. İnanıyorum ki bir asırdır dinmeyen bu gür seda, güçlenerek dünyanın en ücra köşelerine kadar yayılacak." ifadelerini kullandı.
Taksiyle giremedi, yürümek zorunda kaldıCorona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında giriş ve çıkışın yasaklandığı İstanbul'a köy yollarını kullanarak girmeye çalışanlar jandarma engeline takıldı. Kontroller sırasında Kocaeli plakalı taksiyle İstanbul'daki evine gitmek isteyen bir kişi yoluna yürüyerek devam etmek zorunda kaldı.