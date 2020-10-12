85,74BİST1.1781.09EURO9.300.12USD7.880.31ALTIN486.95-0.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yıl sonunda üretime başlayacağız
    ABONE OL
    12.10.2020 - 21:12 | | AA

    Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yıl sonunda üretime başlayacağız

    Gelen son dakika haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını bildirdi.

    Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bordan lityum üretim atağımızı başlattık. Yerli üretim lityum, elektrikli otomobillerde, telefonlarda ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak. Yıl sonunda üretime başlayacağız." ifadesini kullandı.

    İzmir'de ölüm deposuna baskınPolis ekipleri, İzmir'in Çiğli ilçesinde sahte içkiyle mücadele kapsamında bir depoya operasyon yaptı. Operasyon kapsamında yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Bursa'da da sahte içkiye karşı denetimlerini artıran polis ekipleri, 120 şişe sahte alkolü piyasaya sürülmeden ele geçirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    12 Ekim On Numara sonuçları açıklandı... On Numara sorgulama ekranı...

    12 Ekim On Numara sonuçları açıklandı... On Numara sorgulama ekranı...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

    MEB bu belgeyi paylaşarak velileri uyardı!

    MEB bu belgeyi paylaşarak velileri uyardı!

    Sıradaki Haber