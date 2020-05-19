BİST 101.9832.22EURO7.44-0.84USD6.79-1.27ALTIN380.10-0.93
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Dönmez'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
    ABONE OL
    19.05.2020 - 12:36 | | AA

    Bakan Dönmez'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Asırlar boyu yanacak Milli Mücadele ateşinin sembolü ve o ateşin koru olan gençliğimizin bayramı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." ifadesini kullandı.

    Bakan Dönmez'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

    Dönmez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    Asırlar boyu yanacak Milli Mücadele ateşinin sembolü ve o ateşin koru olan gençliğin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Dönmez, paylaşımında, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadesine yer verdi.

    3 metrelik yılan pancar toplayan köylüleri korkuttuBİNGÖL'ün Adaklı ilçesinde pancar toplayan köylüler yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan gördü. Yılanı görüntüleyen köylüler, korktuklarını söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 'mezarların tahrip edildiği iddiaları' üzerine açıklama

    Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 'mezarların tahrip edildiği iddiaları' üzerine açıklama

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde yasak var? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde yasak var? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Sıradaki Haber