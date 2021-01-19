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19.01.2021 - 12:53 | | DHA

Bakan Dönmez'den 'doğal gaz' açıklaması!

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğal gaz tüketimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'den 'doğal gaz' açıklaması!

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez  konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

18 Ocak Pazartesi günü tüm zamanların tüketim rekoru kırılarak ülke çapında 272,3 milyon metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleşti. Böylece daha önce 8 Ocak 2019’da gerçekleşen 245 milyon metreküplük tüketim rekoru aşıldı. Yine dün, İstanbul’daki tüketim 51,1 milyon metreküp olurken Ankara’da 22,7 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Böylece her iki şehirde de tüm zamanların rekoru kırılmış oldu.

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