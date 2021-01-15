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15.01.2021 - 12:50 | | AA

Bakan Dönmez'den Enerji Verimliliği Haftası mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla hazırladıkları kamu spotunu paylaştı.

Bakan Dönmez'den Enerji Verimliliği Haftası mesajı

Bakanlıkça hazırlanan kamu spotunu Twitter hesabından paylaşan Dönmez, "Enerjimizi verimli kullanmak her zaman aklımızda bulunsun." ifadesini kullandı.

Dönmez, 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2017-2019 yıllarında enerji verimliliği uygulamalarıyla 1 milyar dolara yakın tasarruf sağladığını bildirmişti. 

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