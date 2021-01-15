15.01.2021 - 12:50 | | AA
Bakan Dönmez'den Enerji Verimliliği Haftası mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla hazırladıkları kamu spotunu paylaştı.
Bakanlıkça hazırlanan kamu spotunu Twitter hesabından paylaşan Dönmez, "Enerjimizi verimli kullanmak her zaman aklımızda bulunsun." ifadesini kullandı.
Dönmez, 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2017-2019 yıllarında enerji verimliliği uygulamalarıyla 1 milyar dolara yakın tasarruf sağladığını bildirmişti.
Sakarya'da iğrenç haber! Köpeğe taciz mide bulandırdıSakarya’nın Arifiye ilçesinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu kişinin, köpeğe cinsel tacizde bulunduğu görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. İsyan ettiren olay sonrası harekete geçen ekipler şahsı gözaltına aldı.