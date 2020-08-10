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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Dönmez'den flaş Oruç Reis açıklaması!
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    10.08.2020 - 09:57 |

    Bakan Dönmez'den flaş Oruç Reis açıklaması!

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, Akdeniz'de çalışma yapacağı alana ulaştığını bildirdi.

    Bakan Dönmez'den flaş Oruç Reis açıklaması!

    Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

    Paylaşımında Oruç Reis'in fotoğrafına yer veren Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele." ifadelerini kullandı.

    Motosikletlinin kaputa uçtuğu kaza kameradaBeşiktaş’ta bir plazanın otoparkına girmek için sokak üzerinden sola dönüş yapan otomobil, motosikletli ile çarpıştı. Aracın kaputuna uçarak yere savrulan motosikletli yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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